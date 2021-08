Myanmar: rafforzate misure sicurezza per l'inviato all'Onu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno liquidato i piani della giunta militare birmana per la convocazione di nuove elezioni nel 2023 come un tentativo del governo militare di guadagnare tempo, ed hanno sollecitato l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) a intensificare le pressioni su quel Paese, nominando al più presto un inviato. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha sostenuto questa linea nel corso di una serie di incontri in videoconferenza organizzati questa settimana dall'Asean per far fronte alla crisi politica birmana e alle altre questioni in cima all'agenda dei Paesi del Sud-est asiatico. Secondo un funzionario del dipartimento di Stato citato dalla stampa Usa, la nomina del capo della giunta birmana a primo ministro è "un segnale all'Asean della necessità di intensificare gli sforzi, perché è chiaro che la giunta birmana sta cercando di guadagnare tempo e vuole continuare a dilatare il calendario a proprio esclusivo beneficio". (Nys)