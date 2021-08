Usa: Covid, scambio d'accuse tra Biden e il governatore della Florida DeSantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato Usa della Florida, Ron DeSantis, ha replicato alle critiche del presidente Usa Joe Biden, che ha imputato a quello e ad altri Stati Usa a guida repubblicana una linea d'azione troppo lassista nei confronti della pandemia di coronavirus. Biden, che questa settimana ha annunciato l'obbligo di vaccinazione per i dipendenti pubblici, ha puntato l'indice contro i governatori contrari all'introduzione dell'obbligo vaccinale, intimando loro di "farsi da parte" se non intendono essere d'aiuto nel contrasto alla pandemia. DeSantis, che la scorsa settimana ha firmato una ordinanza per vietare le mascherine nelle scuole, e minacciato di revocare i fondi statali alle scuole che continueranno ad imporle, ha replicato all'inquilino della Casa Bianca ieri, 4 agosto: "(Biden) è il tizio che si è candidato a presidente giurando che avrebbe, e cito testualmente, 'spento il virus'. E cosa ha fatto, esattamente? Ha importato più virus dal resto del mondo, spalancando i confini meridionali del Paese", ha accusato il governatore della Florida, che poi si è rivolto direttamente a Biden: "Perché non ti limiti a fare il tuo lavoro? Perché non metti in sicurezza il confine? Sino ad allora, non voglio sentire alcuna predica sul Covid", ha detto DeSantis. Oltre 188mila immigrati irregolari hanno varcato il confine meridionale degli Stati Uniti nel solo mese di giugno, e i parlamentari repubblicani puntano l'indice contro l'amministrazione presidenziale in carica sia per le ricadute in termini di sicurezza e sostenibilità della rete di accoglienza, sia per il potenziale rischio sanitario sul fronte pandemico. Lo scorso fine settimana il dipartimento di Sicurezza interna Usa ha annunciato la ripresa dei voli di rimpatrio accelerati dei migranti irregolari, sospesi da Biden con una ordinanza firmata il giorno stesso del suo insediamento alla Casa Bianca. (Nys)