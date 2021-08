Corea del Sud-Usa: accordo su rafforzamento cooperazione per la sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Stati Uniti hanno concordato di rafforzare la cooperazione in risposta alle crescenti minacce globali alla sicurezza informatica. L'accordo è giunto in occasione della sessione inaugurale del Comitato di cooperazione bilaterale sull'Ict tenutosi in videoconferenza ieri, 4 agosto. In occasione dell'incontro, le delegazioni dei due Paesi hanno anche concordato l'allestimento di diversi sistemi di condivisione delle informazioni tesi a rafforzare l'interoperabilità nel campo della sicurezza informatica. Il ministero della Difesa sudcoreano ha riferito tramite una nota che il Comitato sull'Ict organizzerà un incontro ogni anno per proseguire il coordinamento politico bilaterale nel campo delle tecnologie informatiche. (Git)