Credito: Patuelli (Abi), banche italiane in miglioramento

- Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, spiega ad "Avvenire" quale quadro emerge del settore bancario dagli ultimi stress test dell'Eba: "Un quadro in cui le banche italiane hanno evidenziato un miglioramento già segnalato da varie autorità e organismi, a livello nazionale e internazionale. Bisogna tener presente che i dati sono gravati ancora dai costi, non esauriti, dei salvataggi bancari più o meno obbligati, dato che il grosso delle crisi di singoli istituti, a differenza degli altri Paesi che le vissero prima, in Italia si è avuto dopo il 4 novembre 2014. Cioè quando entrò in vigore l'Unione bancaria europea che ha introdotto regole più rigide". "Nel 2022 finiranno però - continua il presidente - le rate annuali legate a questi fondi speciali, quindi la situazione strutturale già oggi è nettamente migliorata. E, soprattutto, è progredita in quasi sette anni di mutamenti del settore come forse mai prima, dalla riforma delle banche popolari a quella del credito cooperativo e tanto altro. La 'foresta pietrificata' (definizione coniata da Giuliano Amato nel 1988) non è più da noi". "Oggi - ricorda Patuelli - ci ritroviamo con poco più di 100 fra gruppi bancari e singoli istituti indipendenti, con un rapporto che è fra i più bassi d'Europa in relazione agli abitanti". (segue) (Res)