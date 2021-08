Credito: Patuelli (Abi), banche italiane in miglioramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moratorie e prestiti garantiti sono stati prorogati a fine anno. Eppure i relativi finanziamenti sono in calo, a 187,2 miliardi. "Sono state giuste le proroghe perché la pandemia non è finita. Io mi definisco un 'No virus': sono per fare ogni sforzo per debellarlo, però dico anche che bisogna tener conto dei rischi dei colpi di coda del Covid. Se a fine anno non sarà stato ancora debellato, anche la scadenza del 31 dicembre andrà riparametrata. La logica è come quella della convalescenza: famiglie e imprese vanno accompagnate a uscire dalla crisi, le cure non si interrompono all'improvviso". "Vi sono nuove richieste, - osserva infine il presidente - però ci sono anche flussi di uscita più consistenti, che sono frutto allo stesso tempo dell'aiuto prestato tempestivamente e dei primi segni di ripresa. Da marzo 2020 abbiamo ricevuto e approvato 2,6 milioni di richieste di moratoria e quelle oggi in essere sono 700 mila", ha concluso Patuelli. (Res)