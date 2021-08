Imprese: Enel cede il 50 per cento del capitale di Open Fiber per 2.650 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati firmati nella tarda serata di ieri i contratti relativi alla cessione dell’intera partecipazione di Enel in Open Fiber pari al 50 per cento del capitale sociale. In particolare, si legge in un comunicato, il contratto relativo alla cessione a Macquarie Asset Management del 40 per cento del capitale di Open Fiber prevede un corrispettivo di 2.120 milioni di euro, inclusivo del trasferimento dell’80 per cento della porzione Enel dello “shareholders’ loan” concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati. In linea con quanto già annunciato al mercato, il contratto prevede che il corrispettivo sopra indicato risulti incrementato ad un tasso pari al 9 per cento annuo calcolato a decorrere dal primo luglio 2021 e fino al closing dell’operazione. Il contratto relativo alla cessione a Cdp Equity (Cdpe) del 10 per cento del capitale di Open Fiber prevede a sua volta un corrispettivo di 530 milioni di euro, inclusivo del trasferimento a Cdpe del 20 per cento della porzione Enel dello “shareholders’ loan” concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati. (segue) (Com)