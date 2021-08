Indonesia: le Forze armate abbandonano il requisito dei test di verginità per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica e la Marina militari dell'Indonesia hanno rinnovato la richiesta di porre fine alla pratica invasiva dei "test di verginità" cui vengono sottoposte le reclute di sesso femminile, dopo l'annuncio dell'abbandono di tale pratica pluridecennale da parte dell'Esercito. I test di verginità erano oggetto di critiche da anni, ma le Forze armate indonesiane difendevano tale pratica come necessaria alla "selezione dei migliori candidati". Il mese scorso, però, il capo di stato maggiore dell'Esercito, generale Andika Perkasa, ha annunciato una svolta storica, affermando che "gli esami medici dei candidati al reclutamento femminili devono essere uguali a quelli dei candidati maschi". Il generale ha aggiunto che "gli esami medici irrilevanti ai fini dell'obiettiva selezione delle reclude non verranno più effettuati". L'annuncio è stato accolto positivamente dalla ong Human Rights Watch, che nel 2014 aveva fatto luce e denunciato per prima la pratica diffusa dei test invasivi sulle reclute di sesso femminile delle Forze armate indonesiane, e i conseguenti traumi subiti da queste ultime. Il test consisteva nella verifica dell'integrità dell'imene, una pratica cui l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non attribuisce alcun merito scientifico. (Fim)