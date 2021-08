Imprese: Cdp Equity finalizza gli accordi per acquisire la maggioranza di Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di ieri, Cdp Equity (Cdpe) ha firmato con Enel l'accordo di compravendita vincolante (signing) in relazione all'acquisto di un ulteriore 10 per cento del capitale di Open Fiber per un corrispettivo pari a 530 milioni di euro, inclusivo del trasferimento a Cdpe del 20 per cento della porzione Enel dello shareholders' loan concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati. Come si legge in un comunicato, Cdpe diventerà così, successivamente al closing, il principale azionista di Open Fiber con una quota complessiva del 60 per cento del capitale. Inoltre, sempre nella tarda serata di ieri, Macquarie Asset Management (Macquarie) ed Enel hanno firmato l'accordo per l'acquisto da parte di Macquarie del rimanente 40 per cento di Open Fiber da Enel. Contestualmente ai contratti di compravendita, Cdpe e Macquarie hanno concordato, tra l'altro, i termini del nuovo patto parasociale su Open Fiber. Il perfezionamento dell'operazione è presumibilmente atteso nel quarto trimestre del 2021, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni sospensive del closing, tra cui l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Europea in materia antitrust, e waiver da parte delle banche finanziatrici di Open Fiber). (Com)