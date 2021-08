Bielorussia: atleta olimpica Tsimanousskaya arrivata ieri sera a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La velocista olimpica bielorussa Krystsina Tsimanousskaya è atterrata ieri sera nella capitale polacca di Varsavia. A confermarlo su Twitter Marcin Przydacz, viceministro degli Esteri polacco, secondo cui l’atleta “è atterrata in sicurezza a Varsavia”. Przydacz ha anche ringraziato “tutto il personale consolare e diplomatico polacco coinvolto, che ha pianificato e assicurato in modo impeccabile il suo viaggio sicuro. La Polonia continua a mostrare la sua solidarietà e sostegno". L'atleta olimpionica Krystsina Timanousskaya avrebbe dovuto gareggiare nelle staffette dei 100 metri e dei 200 metri femminili, ma è stata richiamata in patria dopo che i suoi allenatori l’hanno inserita nella staffetta 4x400 metri senza il suo consenso. Dopo che ha pubblicamente criticato lo staff tecnico e i suoi allenatori, accusandoli di negligenza, Timanousskaya è stata costretta a lasciare il villaggio olimpico ed è stata condotta all’aeroporto Tokyo-Haneda per rientrare in Bielorussia contro la sua volontà. Giunta allo scalo aereo è riuscita a ottenere la protezione della polizia giapponese e, dopo una serie di contatti diplomatici, ha ottenuto un visto umanitario dalla Polonia. Ieri così, l’atleta è volata prima in Austria ed è poi arrivata ieri era a Varsavia. (Vap)