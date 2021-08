G20: al via oggi a Trieste la ministeriale Digitale e Ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi a Trieste la riunione ministeriale del Digitale e della Ricerca organizzata dalla presidenza italiana del G20. La prima giornata di lavori, giovedì 5 agosto, conterà per la parte italiana sulla presenza del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colao e del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Parteciperà alle sessioni anche la sottosegretaria allo Sviluppo economico Anna Ascani. La seconda giornata di lavori prevista domani, venerdì 6 agosto, sarà presieduta dalla ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa. Il confronto tra i Paesi G20 sulle tematiche inerenti al digitale è iniziato nel febbraio 2021 e ha condiviso le priorità evidenziate dalla presidenza italiana per assicurare una rapida risposta internazionale dopo la pandemia. La crisi globale provocata dalla diffusione del Covid-19, secondo quanto viene sottolineato in un documento diffuso dagli organizzatori, ha accelerato il processo di transizione digitale in atto. La presidenza italiana del G20 ha concentrato il suo programma sul risanamento dei danni causati dalla pandemia, promuovendo una ripresa che abbia al suo centro persone, pianeta e prosperità. (segue) (Res)