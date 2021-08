G20: al via oggi a Trieste la ministeriale Digitale e Ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Task force sull’economia digitale (Digital economy task force Detf), co-presieduta dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e dal ministro dello Sviluppo economico ha adottato una visione pragmatica volta a favorire l’apprendimento reciproco tra i Paesi membri, nella consapevolezza della diversità degli approcci normativi e delle soluzioni tecnologiche adottate. I temi sono stati organizzati in due aree: “Digital economy” di pertinenza del ministero dello Sviluppo economico e “Digital government” di competenza del ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale. Oggi a Trieste è in programma una specifica riunione sul “Digital government”, presieduta dal ministro Colao, al termine della quale dovrebbe essere adottata una dichiarazione ministeriale del G20 finalizzata ad armonizzare la digitalizzazione per una ripresa resiliente, sostenibile e inclusiva. (segue) (Res)