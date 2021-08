G20: al via oggi a Trieste la ministeriale Digitale e Ricerca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa specifica riunione dovrebbe essere incentrata in primo luogo sul ruolo dell’identità digitale, sia come mezzo per garantire una forma sicura di identificazione, sia come strumento per accedere ai servizi pubblici in sicurezza e nel rispetto della privacy, assicurando una partecipazione al tessuto economico più attiva ed inclusiva. La presidenza italiana ha inoltre promosso la condivisione di esperienze tra i membri del G20, attraverso la mappatura di buone pratiche che dimostrano come i governi possano trasformare sé stessi e utilizzare al meglio le tecnologie digitali, quali, ad esempio, l’intelligenza artificiale e i dati, per servire al meglio l’economia e la società. La Task force, infine, si è concentrata sul ruolo che svolgono le varie forme di regolamentazione agile nel favorire l’innovazione e la crescita economica. Le conclusioni finali della ministeriale, attorno alle 16:30, sono affidate al ministro Colao. La seconda giornata di lavori a Trieste, che riunione i ministri della Ricerca dei Paesi del G20, dovrebbe terminare attorno alle 12:30 quando è previsto un punto stampa con la ministra Messa. (Res)