Americhe: produttori armi Usa, denuncia Messico per nostre pratiche illegali è infondata (2)

- All'accusa di non mettere un freno a un commercio che alimenta i grandi gruppi criminali, la Nssf risponde che "sono i cartelli che fanno un uso indebito delle armi da fuoco illegalmente importante in Messico o rubate all'esercito messicano e alle forze dell'ordine". La Nra (National rifle Association) ha da parte sua avvertito che Città del Messico avrebbe a questo punto ragione di denunciare l'ex presidente Usa, Barack Obama, e l'allora procuratore generale Eric Holder per aver autorizzato l'opaca operazione "Atf", di vendita di armi ad acquirenti illegali, nella speranza di arrivare ai criminali. In ultimo, la Nssf ricorda che in un rapporto del 2006, Amnesty International denunciava l'attività della Cina nella vendita di armi a Paesi latinoamericani, "successivamente sequestrate in Messico". (segue) (Nys)