Colombia-Venezuela: Bogotà chiede a Caracas la consegna del guerrigliero Ivan Marquez

- La Colombia ha chiesto ufficialmente al Venezuela di catturare e consegnare il guerrigliero Ivan Marquez, capo del gruppo di ex dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie (Farc) noto come Seconda Marquetalia. Lo ha dichiarato oggi Jorge Vargas, direttore della polizia colombiana, aggiungendo che l'Interpol ha riattivato nelle ultime ore tre avvisi rossi nei confronti dell'uomo. L'ufficiale ha anche fatto sapere che la Colombia è in possesso di informazioni secondo cui Vargas si troverebbe in Venezuela e, in particolare, in una zona vicina al confine comune. (Vec)