Usa-Taiwan: dipartimento di Stato approva vendita di obici per 750 milioni di dollari

- Il dipartimento di Stato Usa ha approvato ieri, 4 agosto, la vendita potenziale a Taiwan di 40 semoventi d'artiglieria M109A6 "Paladin" armati con obici da 155 millimetri, una fornitura del valore di 750 milioni di dollari. Dallo scorso anno il governo federale Usa ha approvato una serie di forniture di armamenti all'Isola, inclusi droni e sistemi missilistici per la difesa costiera, tesi ad aumentare la deterrenza di Taiwan nei confronti di una potenziale invasione da parte della Cina. Il potenziale contratto da 750 milioni di dollari includerebbe anche 1.698 kit per la guida di precisione delle munizioni, componenti di ricambio, addestramento, stazioni fisse e aggiornamenti ai semoventi di vecchia generazione già in dotazione alle Forze armate di Taiwan. L'Agenzia per la cooperazione alla sicurezza del dipartimento della Difesa Usa ha informato il Congresso della potenziale fornitura nella giornata di ieri. (Nys)