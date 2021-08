Myanmar: viceministro Esteri Brunei nominato inviato dell'Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) hanno tenuto un incontro online lunedì 2 agosto, per tentare di superare le divisioni relative alla crisi politica in atto a Myanmar. L'incontro, che doveva durare circa due ore, si è invece protratto per cinque, secondo quanto riferito a margine dei colloqui dalla ministra degli Esteri dell'Indonesia, Retno Marsudi. Quest'ultima ha definito le discussione "molto aperte", ma non ha fornito indicazioni di alcun progresso concreto verso una risoluzione per il Myanmar. Marsudi ha dichiarato che l'Indonesia sollecita il Myanmar e l'Asean ad accelerare il processo di nomina di un inviato dell'Asean in quel Paese dell'Asia meridionale. La ministeriale in videoconferenza ha seguito di poche ore la nomina a primo ministro del leader della giunta birmano, generale Min Aung Hlaing. Con la ministeriale, l'Asean ha inaugurato lunedì una settimana di incontri che coinvolgono anche Paesi quali Stati Uniti e Cina. Sino a sabato sono in programma circa 20 tra incontri online e conferenze stampa, ha annunciato Brunei, che quest'anno regge la presidenza di turno dell'Associazione. Tra i temi in cima all'agenda delle discussioni, oltre al Myanmar, anche le tensioni nel Mar Cinese Meridionale e la pandemia di Covid-19. (segue) (Fim)