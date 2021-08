Myanmar: il Giappone appoggia la nomina dell'inviato dell'Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha espresso il pieno sostegno del governo giapponese alla nomina dell'inviato speciale dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) nel Myanmar, nel tentativo di risolvere la crisi politica innescata in quel Paese dal golpe militare del primo febbraio scorso. Motegi lo ha dichiarato nel corso di una ministeriale online organizzata dall'Asean ieri, 3 agosto, cui hanno preso parte anche il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. "E' importante che l'inviato speciale inizia quanto prima la sua attività e consegua risultati tangibili, come il dialogo tra tutte le parti coinvolte" nella crisi politica birmana, ha commentato Motegi. Il ministro ha avvertito che la situazione nel Myanmar "non è migliorata" dal punto di vista di un rapido ripristino delle istituzioni democratiche. (segue) (Git)