Myanmar: il Giappone appoggia la nomina dell'inviato dell'Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) ha raggiunto dopo mesi di stallo un accordo in merito alla nomina di un inviato speciale dell'Associazione nel Myanmar. I ministri dei Paesi membri dell'associazione hanno affidato l'incarico al viceministro degli Esteri di Brunei, Erywan Yusof. Nella sua veste di inviato, il funzionario tenterà di mediare a nome dei Paesi della regione una soluzione alla crisi politica ed economica innescata nel Myanmar dal golpe militare del primo febbraio scorso. Erywan lavorerà per edificare un clima di fiducia e medierà con tutti i protagonisti della crisi politica birmana. La nomina dell'inviato è stata annunciata tramite un comunicato congiunto diffuso nella serata di ieri, 3 agosto, nel quale l'Asean ribadisce la propria preoccupazione in merito al controllo delle istituzioni democratiche birmane da parte delle Forze armate, e ai resoconti di violenze e repressioni giunti da quel Paese negli ultimi mesi. L'ultimo rapporto dell'Associazione indipendente per l'assistenza die prigionieri politici stima che 939 persone siano state uccise a Myanmar durante le proteste anti-giunta; i conflitti armati tra milizie etniche e forze di sicurezza nelle aree rurali del Paese avrebbero comportato anche un aumento di decessi tra militari e agenti di polizia. Il comunicato dell'Asean non esplicita alcuna richiesta di scarcerazione dei prigionieri politici, ma si limita a prendere atto delle pressioni internazionali per una rapida risoluzione della crisi. (segue) (Git)