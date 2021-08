Myanmar: rafforzate misure sicurezza per l'inviato all'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Myanmar alle Nazioni Unite Kyaw Moe Tun, disconosciuto dalla giunta militare di quel Paese, ha dichiarato ieri che le autorità statunitensi hanno rafforzato la sua sicurezza in risposta ad apparenti minacce alla sua incolumità. L'ambasciatore è un rappresentante del governo civile eletto del Myanmar, deposto dalle Forze armate dopo la giunta del primo febbraio scorso. La giunta birmana ha licenziato l'ambasciatore, che per ora resta però il legittimo inviato del Paese alle Nazioni Unite, in quanto l'Onu non ha riconosciuto la legittimità del governo militare. (segue) (Nys)