Lazio: Consiglio approva collegato al bilancio, Zingaretti "favorire lavoro e sviluppo" (2)

- "Il pacchetto di misure appena varato - aggiunge Zingaretti - comprende anche alcuni settori di rilevanza strategica per la crescita della nostra Regione, come la ricerca, realizzata da Università ed Enti di ricerca, che mai come negli ultimi mesi è stata al centro del dibattito per la sua capacità di incidere sulla qualità e sulla salute delle nostre vite o l'ambiente e la transizione ecologica, un tema messo al centro anche dall'attuale governo. In questa legge ci sono infine importanti spunti relativi alla semplificazione di leggi già emanate con lo scopo di sburocratizzare e facilitare alcuni passaggi che spesso impediscono investimenti, anche stranieri, sul nostro territorio. Da ultimo vorrei ringraziare anche il Consiglio, per aver proseguito il lavoro nonostante le difficoltà delle ultime ore dovute all'attacco hacker", conclude Zingaretti. "La legge appena approvata - commenta il vicepresidente della Regione Lazio con delega al bilancio, Daniele Leodori - è stato il frutto di un lavoro complesso e ragionato condotto dalla maggioranza e dalle opposizioni. Il quadro in cui ci siamo trovati a vivere, a causa della pandemia, ha inciso sul provvedimento che intende avere un impatto su alcuni comparti specifici ma strategici della nostra Regione e incidere sulla ripresa che in questi mesi ci vede tutti impegnati per rilanciare l'economia e lo sviluppo della nostra regione. Nel campo della ricerca, cultura, infrastrutture, ambiente e sociale, abbiamo raggiunto con stanziamenti ad hoc tanti settori e offerto una spinta di crescita a ognuno di loro", conclude Leodori. (segue) (Rer)