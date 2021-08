Lazio: Consiglio approva collegato al bilancio, Zingaretti "favorire lavoro e sviluppo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure approvate disposizioni per lo sviluppo economico e il sostegno occupazionale. In particolare, "l'articolo 15 del Collegato - spiega in una nota della Regione Lazio - contiene una disposizione di rilievo per quanto riguarda la politica regionale per la ricerca: si consente – contrariamente a quanto previsto finora – che i finanziamenti regionali possano essere destinati anche alla ricerca fondamentale, realizzata da Università ed Enti di ricerca, ossia a quella che viene usualmente chiamata 'ricerca pura' o 'ricerca di base' e non solo alla ricerca applicata, ovvero quella più direttamente finalizzata al trasferimento tecnologico e alla messa a punto di prodotti o processi commercializzabili e di potenziale valore commerciale. Questa scelta è stata fatta per poter "chiudere il cerchio" per quanto riguarda il sostegno della Regione alle attività innovative, includendovi anche la fase iniziale del processo dell'innovazione, spesso la più importante, in cui si dà forma a intuizioni teoriche che, una volta confermata la validità, potranno innescare avanzamenti conoscitivi con impatti ben più profondi in termini tecnologici e di trasformazioni dei modelli produttivi". Inoltre, per la salvaguardia della tutela occupazionale è previsto uno stanziamento da 1 milione e 963 mila euro nel triennio 2021-2023. (segue) (Rer)