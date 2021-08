Lazio: Consiglio approva collegato al bilancio, Zingaretti "favorire lavoro e sviluppo" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, come specificato nell'Articolo 3, in materia di cultura, la Regione Lazio indica le "disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la diffusione della street art", oltre che l'ampliamento dei possibili beneficiari del fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative. Infine, sempre in materia di servizi culturali, si prevede l'inserimento nelle "organizzazioni regionali dei servizi culturali" di biblioteche, musei e archivi statali, oltre che all'inserimento nelle medesime degli archivi storici delle forze armate situati nel territorio di Roma Capitale, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio storico e commemorativo della Nazione e di Roma Capitale. Inoltre, tra le misure disposizioni in materia di politiche sociali. "Per la prima volta - continua la nota della Regione Lazio - grazie all'approvazione della legge vengono introdotti appositi elenchi regionali per individuare le strutture e i servizi socioassistenziali, pubblici e privati, autorizzati e accreditati che operano sul territorio regionale. L'elenco sarà creato grazie all'aiuto dei comuni che trasmetteranno alla Regione autorizzazione e dati relativi alle strutture". Poi disposizioni in materia di urbanistica e governo del territorio. Maggiore trasparenza e snellimento nelle procedure urbanistiche: in particolare, semplificazioni per la presentazione delle autorizzazioni da parte di privati e imprese ai Comuni e alla Regione. Non mancano le disposizioni in materia di transizione ecologica: 1,85 milioni per le Comunità Energetiche del Lazio, basate sulle rinnovabili, dando priorità alle famiglie meno abbienti. (segue) (Rer)