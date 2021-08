Mps: Franco, non cercheremo di chiudere a tutti i costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trattativa con Unicredit per la cessione di Monte dei Paschi di Siena parte su basi solide, altrimenti non sarebbe stata avviata: ribadisco che proporremo un pacchetto finale solo se sarà ritenuto adeguato, in caso contrario non cercheremo di chiudere a tutti i costi. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, al termine dell’audizione di questa sera su Mps. “Ci stiamo muovendo su tracce già indicate per cercare di risolvere un problema che si trascina da anni: il fatto che i conti semestrali della banca siano positivi è ottimo, ma bisogna considerare anche i risultati degli stress test”, ha detto. (Rin)