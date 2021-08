Messico: il governo denuncia l'industria delle armi Usa, "rifornisce i narcos"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha fatto causa all'industria delle armi statunitense, accusandola di negligenza nella commercializzazione e nella fabbricazione di prodotti specifici per i narcotrafficanti. "Hanno la responsabilità, sanno chi acquista queste armi e sviluppano modelli per i narcos con diversi tipi di accordi", ha affermato mercoledì il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, in una conferenza stampa durante la quale ha annunciato l'iniziativa legale presentata al tribunale civile di Boston. Ebrard ha sottolineato che la causa non è volta solo ad ottenere un indennizzo per i danni causati dalle armi statunitensi e che non è diretta contro il governo di Joe Biden. "Vogliamo ridurre il traffico illegale di armi, non solo riparare il danno", ha dichiarato Ebrard, chiarendo che lo Stato messicano non ha fissato una cifra di indennizzo e che lascerà che questa venga determinata dalla giustizia statunitense. Tra le fabbriche citate nella causa figurano Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt's Manufacturing Company, Glock Inc, Sturm, Ruger & Co.(Mec)