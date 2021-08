Usa: la Casa Bianca prepara obbligo vaccinale per chi vorrà visitare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta preparando un piano in base al quale ai visitatori stranieri in ingresso nel Paese sarà chiesta prova di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19. Lo riferisce il portale d'informazione "The Hill" citando una fonte interna alla Casa Bianca. Al momento, con i casi di contagio nuovamente in aumento a causa della diffusione della variante Delta, gli Stati Uniti stanno mantenendo ancora in vigore le restrizioni sugli arrivi internazionali. Il nuovo piano diventerebbe operativo non appena le autorità allenteranno tali restrizioni. L'iniziativa è allo studio di diversi gruppi di lavoro inter-agenzie e dovrebbe prevedere delle "limitate eccezioni". (Nys)