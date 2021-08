Usa: il governatore della Florida contro Biden, vuole reprimere diritti a genitori e figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le sue “politiche di chiusura”, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta reprimendo i diritti di genitori e figli. Così il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha risposto al capo della Casa Bianca che ieri aveva criticato lui e altri governatori repubblicani per la rimozione dell’obbligo di indossare mascherine. “Joe Biden suggerisce che se non si applicano politiche di chiusura la gente dovrebbe togliersi di mezzo. Ma lasciatemi dire una cosa: se qualcuno tocca i diritti dei genitori in Florida, io starò dalla loro parte. Se qualcuno cerca di negare ai bambini di ricevere un’adeguata istruzione di persona, io starò dalla loro parte. Se qualcuno cerca di reprimere le libertà, di imporre obblighi, di rovinare i lavori e le attività economiche, di chiudere la gente in casa, io starò dalla parte del popolo della Florida”, ha dichiarato il governatore repubblicano, secondo cui Biden dovrebbe piuttosto preoccuparsi di risolvere la crisi migratoria lungo il confine meridionale che, a suo dire, sta contribuendo all’emergenza sanitaria. Ieri Biden aveva criticato DeSantis e il governatore del Texas, Greg Abbott, che in precedenza avevano firmato direttive che annullavano l’obbligo di indossare una mascherina nelle scuole e in altri spazi pubblici. “Abbiamo bisogno di una dimostrazione di responsabilità da parte di tutti, ma alcuni governatori non vogliono fare la cosa giusta per sconfiggere questa pandemia”, aveva dichiarato il presidente Usa.(Nys)