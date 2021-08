Brasile: allarme infondato su brogli elettorali, Corte suprema sollecita indagine su Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, andrebbe indagato per aver lanciato senza fondamento l’allarme sulla possibilità che le prossime elezioni siano macchiate da brogli. Lo ha stabilito la Corte suprema, sollecitata sul dossier dalla Corte superiore elettorale che da parte sua aveva già messo il presidente sotto indagine per abuso d’ufficio, uso improprio dei canali di comunicazione ufficiali, corruzione, frode e altri crimini potenziali. Secondo la Corte suprema, Bolsonaro dovrebbe essere indagato per diffamazione e incitamento a commettere atti criminali. Da tempo il presidente critica il sistema di votazione elettronico introdotto in Brasile nel 1996. Gli attacchi sono cresciuti d’intensità con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali dell’ottobre del 2022. Secondo Bolsonaro, il voto elettronico andrebbe sostituito da schede elettorali di carta “stampabili e verificabili”. Il timore dei critici è che il presidente brasiliano stia cercando di preparare il terreno per delegittimare una eventuale vittoria del candidato che attualmente pare favorito, ovvero l’ex presidente Lula da Silva.(Brb)