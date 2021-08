Usa: nuovo obiettivo dei produttori, nel 2030 metà delle auto vendute sarà elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2030 almeno i veicoli elettrici costituiranno il 40 o il 50 per cento delle vendute di auto negli Stati Uniti. È a questo obiettivo che sperano di giungere i principali attori del mercato, inclusi General Motors, Ford e Stellantis. Il proposito, secondo fonti citate dal “Wall Street Journal”, dovrebbe essere annunciato nella giornata di domani dalla Casa Bianca. Per raggiungere l’obiettivo le case automobilistiche dovrebbero essere sostenute dall’amministrazione del presidente Joe Biden e dai governi locali, in particolare attraverso l’introduzione di nuovi incentivi all’acquisto di auto elettriche. Al Congresso è già in discussione lo stanziamento di 7,5 miliardi di dollari a favore di Stati e municipalità per l’acquisto di stazioni di ricarica nel quadro del pacchetto infrastrutture allo studio del Senato. L’industria automobilistica si aspetta anche che la Casa Bianca annunci regole più rigide sul risparmio dei carburanti per i prossimi due anni.(Nys)