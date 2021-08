Usa: il Massachusetts rende obbligatorio il vaccino per gli operatori delle case di riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Massachusetts, negli Usa, ha annunciato che a partire dal 10 ottobre prossimo i lavoratori delle case di riposo dovranno essere pienamente vaccinati. Lo si apprende da un comunicato diramato dall'ufficio del governatore, Charlie Baker. "Le azioni annunciate oggi - ha spiegato quest'ultimo - rafforzano l'impegno dello Stato nel garantire la sicurezza e la cura degli ospiti, la maggior parte dei quali è in condizioni vulnerabili". Il provvedimento giunge in un momento in cui i contagi legati alla variante delta del coronavirus sono in crescita in tutti gli Stati Uniti e nello stesso Massachusetts, dove oggi sono stati registrati 883 nuovi casi. Nello Stato vi sono 378 case di riposo, oltre a due strutture di cura dei veterani. Al momento 155 strutture hanno meno del 75 per cento del proprio personale vaccinato. L'obbligo verrà applicato "a tutti gli individui impiegati direttamente o a contratto" nelle strutture. Gli operatori non vaccinati dovranno sottoporsi ad almeno una dose entro il primo settembre e completare il percorso di immunizzazione entro il 10 ottobre. (Nys)