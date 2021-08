Lazio: Consiglio approva collegato al bilancio, Zingaretti "favorire lavoro e sviluppo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire occupazione, welfare, giovani e ambiente. Questi gli obiettivi della proposta di legge regionale recanti disposizioni collegate alla legge di stabilità, approvate oggi dal Consiglio regionale del Lazio. Il collegato vale circa 77 milioni di euro. Si tratta di un provvedimento che interviene in numerosi ambiti della legislazione regionale dalle politiche giovanili, cultura e sport alle politiche sociali, con una particolare attenzione alle donne vittime di violenza e alle ludopatie. Nella proposta sono contenuti anche alcuni passaggi fondamentali in tema di sanità e ambiente, interventi utili allo sviluppo economico e all'occupazione (crisi Alitalia), e disposizioni in materia di urbanistica e governo del territorio. "Dopo la crisi economica e sanitaria generata dal Covid - dichiara il governatore Nicola Zingaretti – abbiamo scelto di proseguire sulla strada del lavoro fatto in questi anni di governo, puntando la nostra attenzione verso politiche giovanili, welfare, smart cities e turismo. Al centro anche sviluppo economico ed occupazione, con un occhio rivolto alla crisi di Alitalia il cui impatto per il nostro territorio è stato molto forte e che abbiamo cercato di arginare con il rifinanziamento di un fondo o in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo di 5 milioni di euro". (segue) (Rer)