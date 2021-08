Lazio: Consiglio approva collegato al bilancio, Zingaretti "favorire lavoro e sviluppo" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure anche la creazione di un "fondo per il sostegno allo sviluppo delle aree industriali interessate dall'insediamento di aziende operanti nel settore dell'aerospazio" da 1 milione e 750 mila euro nel triennio 2021-2023. Tra i nuovi fondi anche 5 milioni di euro per la creazione di un fondo in favore dei lavoratori e delle imprese del settore del trasporto aereo per arginare la crisi di Alitalia, che coinvolge in modo particolare il Lazio, dove opera oltre l'85 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori della compagnia a cui si aggiungono coloro che operano nell'indotto. Per il fondo sviluppo smart cities, vengono stanziati 200 mila euro per ogni anno del triennio 2021-2023. In merito ai contributi per il settore turistico, sono previsti nel collegato 200 mila euro per ogni anno del triennio 2021-2023. sul fondo straordinario per l'editoria, invece, 500 mila euro nel 2021 (segue) (Rer)