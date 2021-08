Lazio: Consiglio approva collegato al bilancio, Zingaretti "favorire lavoro e sviluppo" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure approvate disposizioni in materia di infrastrutture, opere pubbliche e trasporti. In particolare, nella legge approvata è prevista "anche una norma sul trasferimento a Roma Capitale della ferrovia Roma-Giardinetti, includendo impianti e pertinenze, vista la sua trasformazione in una linea tranviaria che arriverà a Tor Vergata già approvata dal Mit - continua la nota della Regione Lazio -. Il trasferimento della proprietà dell'infrastruttura ci sarà con un decreto del Presidente della Regione, successivamente le funzioni di gestione dei servizi di trasporto relativi alla infrastruttura passeranno a Roma Capitale. Per garantire comunque l'erogazione del servizio di trasporto ai cittadini, nel periodo transitorio la Regione continuerà ad esercitare le funzioni di affidamento, stipula e gestione del contratto di servizio". Per le opere pubbliche locali, previsti finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche per 4,3 milioni di euro nel 2021 e 3 milioni di euro nel 2022. Nella legge si dispone l'adozione, mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, di un piano per la manutenzione straordinaria delle strade montane e rurali, tramite la società regionale Astral, stabilendo un incremento pari ad 1,4 milioni di euro nel triennio 2021-2023. (segue) (Rer)