Lazio: Consiglio approva collegato al bilancio, Zingaretti "favorire lavoro e sviluppo" (6)

- Sul porto di Civitavecchia, per il completamento delle opere di grande infrastrutturazione portuale strategiche per il sistema logistico e trasportistico laziale, la Regione concede "all'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno Settentrionale un contributo, pari ad euro 700 mila, a decorrere dal 2021 e fino al 2041, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrazione prestiti con la Banca europea degli investimenti concernenti gli interventi relativi al nuovo porto commerciale di Fiumicino e l'ultimo miglio ferroviario del Porto di Civitavecchia". Tra le misure anche disposizioni in materia di politiche giovanili, cultura e sport. "In materia di politiche giovanili - spiega la Regione Lazio -, l'intervento regionale promuove un sistema coordinato di servizi e strutture attraverso azioni ed iniziative quali il trasferimento al patrimonio dei Comuni delle dotazioni strumentali, informatiche ed audiovisive; l'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni per il credito sportivo, includendo anche i soggetti che operano nel campo delle attività paralimpiche". (segue) (Rer)