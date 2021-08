Lazio: Consiglio approva collegato al bilancio, Zingaretti "favorire lavoro e sviluppo" (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la sanità, è previsto il potenziamento "del policlinico Tor Vergata con un finanziamento della Regione Lazio di 15 milioni di euro, una struttura che insiste su un'area della città di Roma ad alta densità abitativa e con elevati standard di servizi. Nella legge in materia di sanità è stata inserita anche la proposta di dar vita a un coordinamento Stato-Regioni per rendere più rapidi l'accesso e la spesa ai finanziamenti statali. Viene infine attribuito al Comune lo strumento di pianificazione delle farmacie, sentito il parere della Asl e dell'Ordine dei Farmacisti. Alla Regione resta la vigilanza e la funzione di gestione dei concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche con conseguente approvazione della graduatoria e assegnazione delle sedi". Nella legge approvata, la Regione Lazio concede un contributo di 4 milioni di euro al Comune di Colleferro per la realizzazione delle attività connesse agli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. La Regione Lazio "promuove la costituzione insieme ad altri soggetti pubblici o privati, alla Fondazione di partecipazione 'Fiera di Roma'. Scopo della fondazione quello di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all'estero l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l'interscambio, contribuisca allo sviluppo dell'economia". (segue) (Rer)