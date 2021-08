Lazio: Consiglio approva collegato al bilancio, Zingaretti "favorire lavoro e sviluppo" (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge approvata autorizza la Regione Lazio a partecipare alla Fondazione "Vittorio Occorsio". La fondazione senza scopo di lucro è sorta in ricordo del magistrato Vittorio Occorsio, vittima di un attentato terroristico nel 1976 a Roma e persegue finalità istituzionali quali lo studio e le proposte sui temi attuali come le esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo. Favorirà, inoltre, l'organizzazione di iniziative per la memoria delle vittime del terrorismo, l'erogazione di borse di studio, la divulgazione del pensiero e dell'azione di tutti i magistrati e le forze dell'ordine vittime di terrorismo. Si farà promotrice, infine, della cultura della legalità e della non violenza. Si dispone anche l'incremento per 1 milione di euro per potenziare l'erogazione dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori ed incrementare il numero dei partecipanti ai corsi, nonché di ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal "Piano Territoriale Triennale per l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore" e permettere al sistema Its Laziale di innovarsi e svilupparsi. (segue) (Rer)