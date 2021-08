Lazio: Consiglio approva collegato al bilancio, Zingaretti "favorire lavoro e sviluppo" (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concessione di contributi per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali nel territorio regionale, al fine di favorire e potenziare l'attività sportiva con uno stanziamento pari ad euro 500 mila per l'anno 2021 e ad 1 milione di euro per gli anni 2022 e 2023. Infine, vengono stanziate nel bilancio regionale 2021-2023 apposite risorse per sostenere lo sviluppo delle attività ed il potenziamento delle infrastrutture del Centro Agroalimentare di Roma (Car) e del Mercato Ortofrutticolo di Fondi (Mof) Per tali finalità si provvede ad uno stanziamento, di 500 mila euro nel 2021 e 1 milione di euro nel 2022. (Rer)