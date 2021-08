Usa-Taiwan: l'amministrazione Biden approva la sua prima vendita di armi a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato oggi la sua prima vendita di armi a Taiwan, una mossa destinata senza dubbio ad accendere ulteriormente le tensioni con la Cina. Il dipartimento di Stato ha infatti notificato di aver approvato la vendita a Taiwan di 40 obici semoventi M109 prodotti da Bae Systems con relativo equipaggiamento, di 1.698 kit per la trasformazione dei proiettili in munizioni a guida di precisione. Nel complesso l'affare dovrebbe arrivare a un valore di 750 milioni di dollari. "La proposta vendita è in linea con gli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti", spiega il dipartimento di Stato. La notifica sarà seguita da una revisione di 30 giorni da parte del Congresso, con i legislatori che hanno teoricamente la possibilità di bloccare l'affare. (segue) (Nys)