Usa: "Fox News", Austin annuncerà venerdì obbligo vaccino per tutti i militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, annuncerà venerdì 6 agosto l'obbligatorietà del vaccino per tutti i militari in servizio. Lo riferisce l'emittente "Fox News" citando fonti all'interno del Pentagono. La direttiva riguarderà 1,3 milioni di uomini e donne delle forze armate ed era stata sollecitata la scorsa settimana dal presidente Usa Joe Biden. Nella giornata di giovedì 5 agosto Austin dovrebbe presentare alla Casa Bianca le proprie raccomandazioni. La decisione giunge nel pieno di un'ondata di contagi in tutto il Paese legata alla nuova variante Delta. Secondo i Centri di prevenzione e controllo delle malattie (Cdc), negli ultimi sette giorni è stato registrato un aumento del 64 per cento dei casi. (Nys)