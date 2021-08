Usa: l'Illinois annuncia obbligo vaccinale per alcune categorie di dipendenti statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 4 ottobre prossimo, diverse categorie di dipendenti statali nell'Illinois - tra cui guardie carcerarie, operatori sanitari, personale delle case di cura - dovranno necessariamente vaccinarsi contro il Covid-19. Lo ha annunciato oggi il governatore democratico Jay Robert Pritzker, che ha anche reso obbligatoria la mascherina per studenti, insegnanti e personale delle scuole a prescindere dallo status vaccinale. Quest'ultimo ordine avrà effetto immediato. Il provvedimento giunge in un momento in cui l'aumento dei casi Covid legati alla variante Delta sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario dell'Illinois, in particolare in termini di posti letto in terapia intensiva e di uso dei ventilatori. "Come vostro governatore, è mio dovere dirvi che stiamo assumendo un'azione immediata e urgente per rallentare la diffusione della variante Delta. Speravo che l'obbligo di indossare la mascherina nelle scuole non fosse necessario. Ma lo è", ha dichiarato Pritzker a Chicago. (Nys)