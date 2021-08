Lazio: assessore Lavori pubblici, bene fondi per porto Civitavecchia e opere pubbliche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno infine erogati - prosegue ancora - sempre grazie a questa legge, contributi straordinari in materia di opere pubbliche a carattere locale, finanziamenti che si rivelano spesso indispensabili per arginare i danni causati dal maltempo o dalla fragilità del territorio. A tutto questo si aggiunge anche la semplificazione dei pareri per le opere di difesa idraulica. Credo infine che la legge appena approvata sia la conferma della grande attenzione del Consiglio verso tutti i settori di importanza strategica per il nostro territorio. Ringrazio infine i consiglieri che hanno portato avanti in questi giorni, nonostante le difficoltà dovute all'attacco informatico subito, un provvedimento che sono certo avrà un impatto importante sulla ripartenza del Lazio", conclude Alessandri. (Com)