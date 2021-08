Mps: Giacomoni (FI), Pd riconosca errori e lasci decidere Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre tutelare l’interesse del Paese, dei risparmiatori, dei lavoratori, del territorio e dei contribuenti italiani e soprattutto evitare il conflitto di interessi di una parte politica". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervenendo in commissione Finanze a Montecitorio nel corso dell'audizione del ministro delle Finanze su Mps. "Per questo farebbe bene il Pd a riconoscere gli errori di sistema fatti in questi anni ed evitare soprattutto di farne altri, lasciando decidere al governo Draghi la soluzione migliore da adottare, seguendo ovviamente le regole del mercato", ha concluso il parlamentare.(Com)