Lazio: Fd'I, in collegato bilancio spese sbagliate e inutili

- "Anche quest'anno la maggioranza Zingaretti ha presentato un Collegato di Bilancio che si contraddistingue per ridondanza legislativa, spese sbagliate e inutili". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Fd'I. "Una pioggia di contributi risibili che non incideranno sulle criticità, concessi solo a fini propagandistici con l'avallo degli ex moralizzatori M5s", continua la nota di Fd'I che "ha votato contro questo provvedimento elefantiaco ma superficiale, che spazia su tutti gli argomenti di competenza Regionale, reso peggiore dalla chiusura della Giunta che ha bocciato o accolto, ma riformulandoli al ribasso, molti emendamenti migliorativi da noi proposti: dall'economia al sociale, dall'occupazione e imprenditoria ai giovani, dall'innovazione al turismo, all'ambiente. Tante ma, singolarmente insufficienti, le poste di Bilancio messe su questioni che sarebbero invece di competenza della legge di stabilità". (segue) (Com)