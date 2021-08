Usa: la maggioranza dei non vaccinati considera il vaccino più pericoloso del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli adulti non vaccinati negli Stati Uniti considera il vaccino contro il coronavirus più pericoloso per la sua salute rispetto al Covid-19 stesso. Lo rivela un sondaggio pubblicato dalla Fondazione Kaiser Family, secondo cui continua ad allargarsi il divario nella percezione della pandemia tra chi sceglie di vaccinarsi e chi si rifiuta di farlo. Il 53 per cento degli adulti non vaccinati considera la somministrazione più pericolosa del contagio da coronavirus. Dall’altra parte, la stragrande maggioranza degli adulti vaccinati (l’88 per cento) ritiene che contagiarsi sia più pericoloso che ricevere una dose di vaccino. Gli adulti non vaccinati sono anche molto meno preoccupati dalla variante Delta e hanno meno fiducia nella sicurezza e nell’efficacia dei vaccini rispetto a chi ha ricevuto almeno una dose. (segue) (Nys)