Usa: la maggioranza dei non vaccinati considera il vaccino più pericoloso del Covid (2)

- Il 57 per cento dei non vaccinati ritiene inoltre che i media abbiano “generalmente esagerato” sulla serietà della pandemia, opinione condivisa solo dal 17 per cento dei vaccinati. Il sondaggio è stato pubblicano in un momento in cui l’amministrazione del presidente Joe Biden sta esercitando il massimo sforzo per convincere i cittadini a vaccinarsi. Questa settimana, con un mese di ritardo sulla tabella di marcia, la Casa Bianca ha annunciato il raggiungimento dell’obiettivo del 70 per cento degli adulti negli Stati Uniti vaccinati con almeno una dose. (Nys)