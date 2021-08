Lazio: Consiglio approva collegato a legge stabilità, ok anche all'assestamento bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il collegato alla legge di stabilità, durante i lavori d'Aula, si è trasformato in un provvedimento "omnibus" che interviene su quasi tutte le materie di competenza regionale, passato dai 42 articoli iniziali ai 149 finali, in virtù di 107 articoli aggiuntivi. Tra questi ultimi, anche quello presentato dal vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, a seguito dell'attacco subìto dai sistemi informatici della Regione, con il quale si dispone la sospensione "del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi di competenza della Regione gestiti dalla stessa o dai suoi enti strumentali, pendenti alla data del primo agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data", fino al ripristino dei sistemi informatici e, comunque, non oltre la data del primo ottobre 2021.