Lazio: Consiglio approva collegato a legge stabilità, ok anche all'assestamento bilancio (3)

- Votata anche l'ulteriore proroga di 12 mesi concessa ai titolari di sale per il gioco e le scommesse per adeguarsi agli obblighi previsti dalla L.R. 5/2013 sulla prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, relativamente alla distanza minima di 500 metri da tenere dalle aree sensibili (istituti scolastici, centri giovanili, centri anziani, strutture sanitarie o assistenziali, luoghi di culto). Tra le numerose disposizioni approvate oggi, vi sono anche quelle per contrastare i danni causati dai cinghiali, la moratoria sulla costruzione di nuovi impianti fotovoltaici, la promozione e il coordinamento delle politiche in favore dei giovani, l'ampliamento della platea dei beneficiari delle agevolazioni per il credito sportivo (sono inclusi anche i soggetti che operano nel campo delle attività paralimpiche), l'implementazione del sistema informativo e dei servizi sociali della Regione per mappare in maniera accurata le strutture e i servizi socioassistenziali, pubblici e privati, autorizzati e accreditati, il sostegno alle associazioni e agli enti che prestano la propria attività in aiuto delle donne vittime di violenza, la costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Tor Vergata", prevedendo lo stanziamento di 15 milioni di euro per l'esercizio 2021. Su un totale di 107 articoli aggiuntivi approvati dal Consiglio, 24 sono stati presentati dalla Giunta regionale, 65 da consiglieri di maggioranza, 14 da consiglieri di opposizione e 4 bipartisan. Rispetto ai 42 articoli iniziali del provvedimento, invece, il Consiglio ha approvato 47 emendamenti: 30 presentati da consiglieri di centrodestra, 9 da quelli di maggioranza e 8 dalla Giunta. Infine, il Consiglio ha approvato 6 subemendamenti: 5 della Giunta e uno del gruppo Fratelli d'Italia. (Rer)