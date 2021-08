Mps: Franco, operazione con Unicredit motivata sotto il profilo industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’operazione di aggregazione tra Unicredit e Mps sarebbe motivata sotto il profilo industriale. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, durante la sua audizione odierna davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato su Mps. “Al momento non ci sono le condizioni per mettere in discussione la cessione della quota di controllo della banca: l’interlocuzione con Unicredit è un’iniziativa doverosa e nell’interesse del paese”, ha detto. (Rin)