Usa: Fauci, possibili 200 mila casi Covid al giorno in autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti potrebbero tornare a contare 200 mila casi giornalieri di Covid-19 nel prossimo autunno. Lo ha dichiarato il capo consigliere medico della Casa Bianca, Anthony Fauci, in un’intervista all’agenzia di stampa “McClatchy Dc”. “Ricordate, solo un paio di mesi fa avevamo 10 mila casi al giorno. Credo sia probabile un aumento tra i 100 mila e i 200 mila”, ha affermato il virologo in un momento in cui gli Stati Uniti sono alle prese con una nuova impennata di contagi legati in particolare alla variante Delta del virus e al rallentamento della campagna vaccinale. “Ciò a cui stiamo assistendo è dovuto a un aumento della contagiosità del virus e al fatto che abbiamo circa 93 milioni di persone in questo Paese che potrebbero vaccinarsi e non lo fanno. Significa avere un significativo bacino di persone vulnerabili”, ha spiegato Fauci. (segue) (Nys)