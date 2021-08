Egitto-Italia: colloquio telefonico tra ministri Shoukry e Di Maio, focus su Libia e Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, per discutere di una serie di questioni regionali tra le quali, in particolare, gli sviluppi in Libia e Tunisia. Lo riferisce un comunicato stampa dal ministero degli Esteri del Cairo, secondo cui Shoukry ha sottolineato l'importanza di rispettare la "road map" approvata dal Forum di dialogo politico libico e la risoluzione 2570 del Consiglio di sicurezza in merito allo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari in Libia nella data prevista, ovvero il 24 dicembre 2021, con la necessità che tutte le forze straniere e i mercenari lascino il Paese "senza indugio". Il Cairo ha anche fatto sapere di aver accolto con favore l'apertura della strada costiera tra Sirte e Misurata. Shoukry ha poi sottolineato il sostegno dell'Egitto a tutte le misure prese dal presidente della Tunisia, Kais Saied, per "rispondere alle speranze del popolo tunisino e per preservare le istituzioni statali".(Cae)