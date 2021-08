Rai: Soldi, agire con grande rapidità per servizio pubblico che guardi in maniera inclusiva a nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è bisogno di "agire con grande rapidità per un servizio pubblico efficiente, efficace e che contribuisca alla modernizzazione culturale e trasformazione digitale di tutto il Paese, costruendo coesione, e che guardi in maniera inclusiva alle nuove generazioni". Lo ha sottolineato Marinella Soldi, neo presidente della Rai, nel corso dell'audizione davanti alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. (Rin)